Früher faustete Simon Moratschke (m.) selbst Bälle weg, nun geht er in Mannduelle mit Torhütern.

Magdeburg - In seiner Jugend war es die Aufgabe des Simon Moratschke, Tore zu verhindern. Doch dann kam es in seiner Zeit im ältesten Fußballnachwuchs zu einer ungewöhnlichen Veränderung. Seitdem geht der 21-Jährige auf Torejagd. Die er an diesem Sonnabend wieder von Erfolg krönen möchte. Für den MSC Preussen.