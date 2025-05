Zum achten Mal wollen die B-Jugendlichen des SC Magdeburg die deutsche Meisterschaft an die Elbe holen. Im Hinspiel-Sieg bei der TSV Burgdorf (31:28) gelang den Grün-Roten am Donnerstag ein furioses Comeback. Am Sonntag nun fällt die Entscheidung in der Getec-Arena.

Magdeburg. - An die besonderen Gegebenheiten mussten sich die B-Jugendlichen des SC Magdeburg erst einmal gewöhnen. Die Sporthalle an der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in Burgdorf war mit 500 Zuschauern bis auf den letzten Platz besetzt. Die Anhänger beider Seiten sorgten für eine heiße Atmosphäre. Und dann war da noch die große Bedeutung dieser Partie: „Für die Jungs war es eben das erste Finale um eine deutsche Meisterschaft“, sagte Trainer Pasqual Tovornik: „Man hat in der ersten Halbzeit eine gewisse Aufregung gespürt.“ Am Ende aber gewannen die Magdeburger das Hinspiel bei der TSV Burgdorf am Herrentag mit 31:28 – und gehen so mit einem Puffer ins Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr in der Getec-Arena (live auf sportdeutschland.de).