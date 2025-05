Das Boot des RC Alt-Werder landet am ersten Renntag in Gießen auf Rang fünf. Debütant Jonas Protzmann erlebt dabei ein Wechselbad der Gefühle.

Gießen/Magdeburg. - Die Emotionen dieses ersten Bundesliga-Renntags werden Jonas Protzmann im Gedächtnis bleiben. Auf der einen Seite gab es für den Debütanten im Ottoachter des RC Alt-Werder am vergangenen Wochenende diesen „Riesenjubel“ nach dem starken dritten Platz im Zeitfahren, durch den die Elbestädter „noch motivierter in den Tag“ gegangen waren. Auf der anderen Seite gab es diesen Kopf-an-Kopf-Krimi gegen den Osnabrücker Achter im Viertelfinale und die „große Enttäuschung“ nach der Gewissheit: Nur 13 Hundertstel fehlten den Magdeburgern zum Weiterkommen. „Da war die Stimmung gedrückt.“ Doch mit Platz fünf zum Start in die zweite Bundesliga-Saison konnte der Ottoachter am Ende allenfalls sehr zufrieden sein – und mit ihm Jonas Protzmann.