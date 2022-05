Ein Missverständnis führt zur Niederlage des MSC Preussen

Magdeburg - Dennis Kagelmann ist nicht dafür bekannt, Bälle zu halten. Eigentlich zieht der 30-Jährige die Fäden im Mittelfeld – 14-mal hat er das getan in dieser Saison für die zweite Mannschaft des MSC Preussen in der Landesklasse. Doch der besondere Umstand zwang Kagelmann am Sonnabend nun zwischen die Pfosten der Ersten – beim Spiel der Abstiegsrunde in der Verbandsliga bei Blau-Weiß Farnstädt. Weil die etatmäßigen Keeper Steven Ebeling und Danny Ademovic wie langfristig geplant nicht zur Verfügung standen, stand bei der 0:1 (0:0)-Niederlage des MSC eben jener Kagelmann im Magdeburger Gehäuse. Und erledigte seine Aufgabe sehr gut – bis auf jenen Moment in der 50. Minute.