Olvenstedt. - Das letzte Hinrunden-Spiel von Germania Olvenstedt in der Landesklasse 2 stand sinnbildlich für die Personallage in dieser Saison. So musste Thomas Zabel, der zum Trainerteam gehört, bei der 1:3-Pleite in Groß Santersleben als Spieler aushelfen. Kurz vor Ende der Partie ging es für Zabel allerdings nicht mehr weiter. „Bei ihm hatte der Oberschenkel angefangen zu zwicken, und da wollten wir kein Risiko eingehen“, erinnert sich Sascha Döring, weshalb der Coach zu allem Überfluss selbst aufs Feld musste.

