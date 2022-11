Eintracht Diesdorf: Das untere Paarkreuz bringt den Sieg ins Ziel

Diesdorf - Im Tischtennis lässt es sich im Vorfeld einer Partie sehr gut rechnen. Man schaut sich die Bilanzen der Gegner an, man erinnert sich an vergangene Duelle. Und schon hat man ein Chancen-Profil erarbeitet, das allerdings selten die Faktoren Tagesform und Zufall sowie Glück und Pech einbezieht. Und Mathias Taetzsch kam am vergangenen Sonnabend vor allem das Pech auf seinem Weg zu vier Einzelsiegen in den Spitzenpartien gegen Stahl Blankenburg und DJK Biederitz II in die Quere.