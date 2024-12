Diesdorf - „Es schleppt sich“, sagte Mathias Taetzsch. Es schleppt sich durch die Saison in der Verbandsliga. Im Jahr eins nach dem Ausritt in die Oberliga fehlt es der Diesdorfer Eintracht mal an dieser Vorhand, mal an dieser Rückhand, fehlt es am Glück. Das war zuletzt gegen den Tabellenführer nicht anders. Gegen den SV Zörbig verlor das Quartett an heimischen Tischen mit 3:7. Taetzsch, 38, sagte: „Das Niveau in der Liga ist eng, andere können auch spielen. Aber natürlich ist Mittelfeld nicht unser Anspruch.“ Dort stehen die Diesdorfer nach Abschluss der Hinrunde: Rang sechs, 8:10 Punkte.

