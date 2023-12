Elisio Widmann will wie jeder beim FCM II in die Regionalliga aufsteigen.

Magdeburg. - Auch die Reserve des 1. FC Magdeburg ist in der Winterpause. Elisio Widmann bietet sich dadurch die Gelegenheit, Zeit bei seiner Familie in Süddeutschland zu verbringen. Seit dem Sommer ist der Außenstürmer dort nicht mehr so häufig. Denn er zog von seiner Heimatstadt Esslingen am Neckar, die sich in direkter Nähe zu Stuttgart befindet, nach Magdeburg. „Es ist jetzt eine andere Situation“, geht der 19-Jährige darauf ein, erstmals seine Heimat verlassen zu haben.