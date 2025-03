Cracau - Nach einem weiten Ball von Antonia Schulz zeigte sich eine der großen Qualitäten der Lena Magas. Im Laufduell nahm die schnelle, nimmermüde Angreiferin des 1. FC Magdeburg der gegnerischen Verteidigerin mehrere Meter ab und steuerte über die rechte Seite alleine aufs Tor zu. Die bis dahin größte Chance zum 1:1-Ausgleich im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen Fortuna Dresden konnte Magas in jener 79. Minute nicht nutzen. Doch zeigte sich danach eine weitere, wenn nicht sogar die größte Qualität der 23-Jährigen: „Was ich sehr an ihr schätze, ist diese Mentalität, es immer wieder zu versuchen“, lobte Trainer Nico Koch die Angreiferin, die beim 3:1-Erfolg mit ihrem Doppelpack noch zur späten Matchwinnerin werden sollte.

