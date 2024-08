Das Magdeburger Team startet in seine erste Saison im Oberhaus. Und das tut es mit einem ehrgeizigen Ziel.

Es ist soweit: Der „Ottoachter“ debütiert in der Bundesliga

Magdeburg - Erst war es ein Gedankenspiel, daraufhin eine Vision und am Sonnabend wird es Realität: Beim Saisonauftakt der Ruder-Bundesliga geht mit dem „Ottoachter“ des RC Alt-Werder zum ersten Mal ein Boot aus Magdeburg in der deutschen Eliteklasse an den Start. „Die Vorfreude ist natürlich riesig“, sagt Teamkapitän Karl Zander. „Auf diesen Tag haben wir uns seit Monaten vorbereitet“, unterstreicht Toni Predel, der Schlagmann und Trainer des „Ottoachters“.