FC International: Was das soziale Ziel des neu gegründeten Vereins ist

Magdeburg - Eine Frage hat Max Kirbis in den zurückliegenden Monaten immer wieder gehört: „Wie kann man in dieser Zeit noch einen Verein gründen?“ Denn obwohl in den zurückliegenden Jahren immer mehr Mannschaften in Sachsen-Anhalt aufgrund von Personalmangels abgemeldet werden mussten, erblickte in der Landeshauptstadt ein neuer Club im März 2022 das Licht der Welt: der FC International Magdeburg. Und Max Kirbis war mittendrin.