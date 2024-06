Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Vor zwei Wochen knallten beim FC Zukunft/MSV 90 Preussen die Sektkorken. Mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Roter Stern Sudenburg hatte die Spielgemeinschaft aus der Bodestraße die Fußball-Stadtmeisterschaft vorzeitig perfekt gemacht. Am Donnerstagabend ist die Entscheidung rund um den Aufstieg in die Landesklasse gefallen. „Nachdem wir drei Jahre auf dieses Ziel hingearbeitet haben, wollen wir das Feld nicht den anderen überlassen“, sagt Trainer Sven Hoffmeister. Der Stadtmeister will sein Aufstiegsrecht wahrnehmen – doch es gibt noch Hürden.