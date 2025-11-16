Sechster Saisonsieg mit vier Toren: Beim FCM ist der Knoten in der Offensive geplatzt. Dabei feiern die Blau-Weißen eine Debütantin und eine Doppelpackerin.

Magdeburg - Charlotte Klein feierte ein Debüt, Neele Abraham ihren ersten Doppelpack seit einer Ewigkeit. Die Mannschaft sang das Lied vom Magdeburger Kind, die Fans beklatschten die Mannschaft. Und der Trainer bejubelte die Chancenverwertung. Die FCM-Damen haben schon wieder gewonnen. Oder vielmehr: Schon wieder nicht verloren. Sechs Siege, vier Unentschieden stehen nach zehn Spieltagen in der Regionalliga Nordost in der Tabellenbilanz, was Rang zwei bedeutet. Dabei war am Sonnabend im Germer-Stadion einiges anders.