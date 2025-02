FCM-Frauenteam: Welches Wissen der neue Trainer Nico Koch einbringen will

Nico Koch möchte mit harter Arbeit an den wichtigen Stellschrauben seiner neuen Mannschaft drehen.

Magdeburg - Hinter Nico Koch liegen aufregende Wochen – dabei steht er gerade noch ganz am Anfang seiner Reise. „Es ist für mich eine aufregende Zeit mit vielen neuen Eindrücken“, erzählt der neue Chefcoach der FCM-Frauen, der seit Januar im Amt ist. „Eine neue Stadt, eine neue Mannschaft, ein neues Umfeld.“ Zum 1. FC Magdeburg kam Koch mit einer klaren Vision: „Wir haben in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hohe Ziele. Dafür werden wir von jetzt an jeden Tag hart arbeiten.“