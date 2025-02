Magdeburg - Die Frage nach der sportlichen Qualität des Enis Bytyqi hat sich gar nicht gestellt. Vielmehr war es die Frage, ob der Körper des 27-Jährigen gegen alle Widerstände auf dem Platz gewappnet ist. Bekanntlich liegt hinter dem Angreifer eine schwere Zeit der körperlichen Rückschläge, aus der er sich nun zurückgekämpft hat. „Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, sich auf hohem Niveau bei uns fit zu halten, nun wird er auch für uns spielen“, berichtete Pascal Ibold, der mit Petrik Sander die U 23 des 1. FC Magdeburg trainiert. So hätte Bytyqi also an diesem Sonnabend beim SC Freital nach dreijähriger Abstinenz sein Comeback in einem Pflichtspiel geben können, mit dem die beiden Coaches Ibold und Sander einige Hoffungen verbinden. „Wir und er sind sehr glücklich darüber, dass er zum FCM zurückgekehrt ist“, betonte Ibold nämlich. Jedoch müssen sich alle weiter gedulden: Denn das Spiel ist abgesagt worden.

