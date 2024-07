Magdeburg - Zufrieden waren sie bei der Reserve des 1. FC Magdeburg am Sonnabend nicht. Schließlich hätte das Oberliga-Team gerne auch den vierten und letzten Test der Vorbereitung gewonnen. Doch es gab in Osterwieck mit einem gerechten 2:2 (1:1) gegen Borussia Hildesheim das erste Remis. „Fürs Gefühl wäre es schön gewesen, mit einer sauberen Bilanz in die Saison zu gehen“, resümierte Pascal Ibold, der den FCM mit Petrik Sander trainiert. Doch der Coach ergänzte auch: „Ich will den Test nicht missen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.