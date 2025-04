Nach dem Sieg in Auerbach sind die Blau-Weißen am Dienstag in Halberstadt gefordert.

Magdeburg - Am Sonnabend durften sie regenerieren, am Sonntag durften sie pausieren, an diesem Montag dürfen sie wieder trainieren – noch einmal, bevor die Reise durch die Fußball-Oberliga Süd für die Blau-Weißen weitergeht. Denn schon am Dienstag ist die U 23 des 1. FC Magdeburg bei Germania Halberstadt gefordert (19 Uhr). Und sie reist mit viel Rückwind ins Friedensstadion. Nicht nur, dass die Elf von Pascal Ibold und Petrik Sander nach dem 3:0 (1:0)-Sieg am Freitagabend beim VfB Auerbach weiterhin ungeschlagen ist in der Rückrunde. Ibold: „Es sieht so aus, dass noch einige Spieler in den Kader zurückkehren in den nächsten Wochen.“ Das Trainerduo kann im Saisonendspurt und im Aufstiegskampf aus dem Vollen schöpfen.