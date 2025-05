Mit einem Punktgewinn können sich die Sudenburger am Sonnabend vorzeitig zum Magdeburger Stadtmeister und Landesklasse-Aufsteiger krönen. Es wäre der letzte Schritt eines weiten Weges.

Ian Adrian Felgenhauer (Mitte) hat einen großen Anteil am fast perfekten Titel der Sterne.

Sudenburg. - An die Feierlichkeiten nach der letzten Stadtmeisterschaft von Roter Stern Sudenburg kann sich Patrick Reich noch mit Freude erinnern. Als Spielertrainer der zweiten Mannschaft war er damals dabei. „Das müsste nach einem Sieg gegen den SV Eintracht gewesen sein“, sagt der 38-Jährige nach kurzem Grübeln. Mit einem 2:1-Heimerfolg über den damals ärgsten Verfolger hatten sich die Sudenburger am 30. Mai 2015 letztmalig zum Titelträger der Landeshauptstadt gekrönt. Zehn Jahre später wird die Meisterschaft aller Voraussicht nach wieder in die Dodendorfer Straße kommen.