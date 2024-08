Am Sonntag beginnt für den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg die Saison. Die höchste Jugendklasse wurde in diesem Jahr vom DFB reformiert.

FCM-Jugend startet in die neue Nachwuchsliga

Magdeburg. - Für die Junioren des 1. FC Magdeburg und den deutschen Nachwuchsfußball startet am Wochenende ein neues Kapitel. Das bisher geläufige System mit den Junioren-Bundesligen ist seit diesem Sommer offiziell Geschichte. Neu hat der Deutsche Fußball-Bund dafür die DFB-Nachwuchsliga für die U 17 und U 19 eingeführt– und der FCM ist als Verein mit dem Status eines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) in beiden Altersklassen gesetzt. Bereits am Sonntag geht es für die Magdeburger U 19 um Cheftrainer Daniel Wölfel los.