Nach dem ersten Saisonsieg in der Regionalliga gegen Türkiyemspor hofft FCM-Trainer Alexander Auer, dass seine Damen die Leistung auch bei Carl Zeiss Jena wiederholen können.

Magdeburg. - Bei den Damen des 1. FC Magdeburg hat sich ein magisches Trio gebildet, das für Torgefahr sorgt. Eigentlich hatte Trainer Alexander Auer schon länger mit dem Gedanken gespielt, diese drei Schützlinge auf ihren aktuellen Positionen zu verankern. Doch ließ er sie zunächst lieber im Spielbetrieb reifen, ehe er ihnen die Verantwortung übergab. Und Auer staunt: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so weit sind.“ Im 3-4-3-System der Blau-Weißen haben Lena Magas, Neele Abraham und Amy Cienskowski zu Automatismen gefunden, die dem FCM in der bisherigen Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost fünf Tore und vier Punkte aus drei Partien bescherten. Und zuletzt auf heimischem Platz den ersten Sieg gegen Türkiyemspor Berlin.