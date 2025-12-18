Hallenfußball FCM-Traditionself: Ein glänzender Beer reicht nicht
Die Blau-Weißen verpassen beim Fritzsch-Turnier in Dresden das Halbfinale.
Magdeburg/vs - 2.500 Zuschauer haben eine Stimmungsrakete gezündet. So schön laut ging die 14. Auflage des Walter-Fritzsch-Turniers in der Ballhaus-Arena in Dresden über die Bühne. Das hat auch Jürgen Brennecke, dem Teamchef der FCM-Traditionself, gefallen. Ganz im Gegensatz zum ersten Turnierspiel seiner Mannschaft, das zu hoch verloren wurde, um das Halbfinale zu erreichen. Deshalb hieß es für die Blau-Weißen am Ende: in Dresden nichts Neues.