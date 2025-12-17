Die Magdeburger Volleyball beenden die Hinrunde in der Liga drei mit einem Sieg und auf einem Nichtabstiegsplatz. Was sich Trainer Dennis Raab für die zweite Halbserie wünscht.

Magdeburg - Von Daniel HübnerMagdeBurg. Wenn Dennis Raab einen Weihnachtswunsch ganz sportlicher Natur hätte, dann diesen: Möge die aktuelle Tabelle in der 3. Liga Nord auch am Ende der Saison so aussehen, wie sie nach der Hinrunde aussieht. Seine USC-Volleyballer haben sich nämlich auf einen Nichtabstiegsplatz geschmettert. Nach einer durchwachsenen Leistung beim VC Olympia Berlin, beim Schlusslicht also. Aber der Auftritt an sich wird niemanden mehr interessieren, wenn die Sektkorken anlässlich des Klassenerhalts nach dem letzten Spieltag in der Campushalle knallen sollten. Zumal das Ergebnis gestimmt hat.