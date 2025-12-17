Wer will die Olvenstedter auf dem Weg zur Landesmeisterschaft stoppen? Oder vielmehr: Wer kann? Bei Eintracht Gommern kam zu allen Tugenden noch das Glück dazu.

Felix Scheerenberg (am Ball) kam aus Osnabrück nach Gommern, ging selbst in die Dreikämpfe und erzielte als bester BSV-Werfer fünf Tore.

Magdeburg - 36 Sekunden vor Schluss hatte Fabian Walter die Grüne Karte gezogen. Beim Stand von 21:21. Er hat dann seinen Schützlingen in der Auszeit Abwehrsituationen erklärt, Torverhinderung gefordert. Um selbst zum Siegtreffer zu gelangen. So sollte es ja auch kommen, aber anders, als es sich der Coach des BSV 93 tatsächlich vorgestellt hatte.