Handball BSV 93: Im Zeichen der schnellen Mitte
Wer will die Olvenstedter auf dem Weg zur Landesmeisterschaft stoppen? Oder vielmehr: Wer kann? Bei Eintracht Gommern kam zu allen Tugenden noch das Glück dazu.
17.12.2025, 13:15
Magdeburg - 36 Sekunden vor Schluss hatte Fabian Walter die Grüne Karte gezogen. Beim Stand von 21:21. Er hat dann seinen Schützlingen in der Auszeit Abwehrsituationen erklärt, Torverhinderung gefordert. Um selbst zum Siegtreffer zu gelangen. So sollte es ja auch kommen, aber anders, als es sich der Coach des BSV 93 tatsächlich vorgestellt hatte.