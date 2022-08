FCM U23 startet heute mit klarer Vorgabe in die Saison

Wenn an diesem Wochenende die Verbandsliga startet, beginnt für die neu gegründete U 23 des 1. FC Magdeburg die Mission Aufstieg. Zum Auftakt treten sie Freitagabend daheim an.

Magdeburg - Es ist kein Geheimnis: Vor dem Start der Fußball-Verbandsliga an diesem Wochenende wird die U 23 des 1. FC Magdeburg oftmals als Topfavorit auf den Aufstieg genannt. Sie sind die Gejagten. Schon der Name FCM und damit verbunden das Echo nach der Teamgründung sorgen dafür. Und ohne Zweifel ist das Gefüge aus talentierten Spielern in Kombination mit Akteuren aus dem Profikader vielversprechend. Klar also, dass die Blau-Weißen hoch gehandelt werden. Von dieser Erwartungshaltung wissen natürlich auch Petrik Sander, Coach der im Sommer neu aufgebauten Mannschaft, und sein gleichberechtigter Trainerkollege Pascal Ibold.