Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Fortuna geht mit Richtlinien für ein erfolgreiches Spiel in die nächste Aufgabe, der MSC Preussen fährt ohne Druck zu einem Spitzenteam, der VfB Ottersleben will seine Aufholjagd in Haldensleben fortsetzen. Eines eint die drei Magdeburger Fußball-Verbandsligisten: der Abstiegskampf, der an diesem Sonnabend jeweils ab 14 Uhr in eine neue Runde geht.