Fortuna-Nachwuchs siegt in der Verbandsliga kurz vor Schluss

Die B-Junioren des SV Fortuna Magdeburg haben in der Verbandsliga einen 2:0 (0:0)-Sieg gefeiert. Gegen den JFV Weissenfels erzielte das Team beide Treffer erst kurz vor Ende. Auch Spitzenreiter 1. FC Magdeburg war im Spitzenspiel gegen den VfL Halle 93 siegreich.

Große Freude bei den A-Junioren des SV Fortuna. Dante-Nick Sturm (Nr. 14) erzielte die Führung in letzter Minute.

Magdeburg - Alle bei den B-Junioren des SV Fortuna Magdeburg hatten sich bereits auf das vierte sieglose Spiel nacheinander in der Fußball-Verbandsliga. Gegen den JFV Weißenfels deutete alles auf eine torlose Punkteteilung hin, ehe Dante-Nick Sturm in letzter Minute zur umjubelten Führung traf. In der zweiten Minute der Nachspielzeit erhöhte Tanwir Singh sogar noch zum 2:0 (0:0)-Endstand.