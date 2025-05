Neustadt. - Zurück in der Erfolgsspur, auf Kurs vierter Rang: Fußball-Verbandsligist SV Fortuna will am Freitagabend (19 Uhr) den nächsten Schritt zum Saisonziel gehen. Beim BSV Halle-Ammendorf können die Neustädter mit einem Sieg ihren aktuell vierten Tabellenplatz festigen. Mit dem jüngsten Erfolg beim VfB Merseburg haben die Hannemann-Schützlinge den entsprechenden Grundstein dafür gelegt. „Jetzt wollen wir auch in Ammendorf gewinnen, um sie auf Abstand zu halten“, erklärte Coach Dirk Hannemann. Mit fünf Punkten Rückstand ist der Gastgeber der erste Verfolger der Fortunen.

