Magdeburg. - Als die Fußballerinnen des SSV Besiegdas am Montag nach dem Landespokal-Halbfinale gegen den Magdeburger FFC vom Platz am Gübser Weg gingen, hatten die meisten von ihnen ein Grinsen im Gesicht, einige scherzten untereinander. Die Stimmung war gut. Obwohl das Duell gegen den Stadtrivalen am Ende mit 1:3 verloren ging, war keine Spur von Frust oder Enttäuschung. Im Gegenteil: „Die Mannschaft kann stolz auf sich sein“, betonte Dirk Bertram, der den im Urlaub weilenden Besiegdas-Coach René Unger an der Seitenlinie vertrat. Immerhin hatten die Grün-Gelben dem Regionalligisten und Serienpokalsieger nicht nur Paroli geboten, sie hatten auch geführt.