Olvenstedt - Schon einen Tag nach der Niederlage hatte Frank Eckstein seinen persönlichen Strich unter dem Ergebnis gezogen. Nicht, dass ihm das 26:35 (10:16) zuletzt in heimischer Halle gegen TuS Leipzig-Mockau nicht auf seinen 58-jährigen Magen geschlagen war. Und nicht, dass der Trainer des BSV 93 die sechste Saisonniederlage in Regionalliga nicht auswerten würde mit seinem Team. „Aber man muss eben letztlich akzeptieren, dass wir nicht die Leistung gezeigt haben, um das Spiel zu gewinnen.“ So muss auch Eckstein hoffen, dass seine Damen an diesem Sonnabend beim Görlitzer HC (17 Uhr) die Chancen besser nutzen und ihnen weniger Fehler unterlaufen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.