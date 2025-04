Magdeburg. - Ole Neumann ist rechtzeitig zum Finale wieder fit geworden, er ist durch den Rückraum gerauscht, hat 14-mal getroffen und den FSV 1895 in Jubelstimmung versetzt. Neumann hat den Fermerslebern zuvor gefehlt für einige Wochen, wegen einer Überreizung im Ellenbogen seines rechten Wurfarmes. „Er hat uns mit seinen Einzelaktionen in der Partie gehalten, als unser gebundenes Spiel im Angriff noch nicht so gut funktioniert hat “, blickt sein Trainer Alexander Beckmann auf das jüngste Duell in der Handball-Verbandsliga zurück. Auf das wohl vorentscheidende Duell im Kampf um den Klassenerhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.