Buckau. - Sechs Niederlagen in sieben Saisonspielen lassen die Arminen nicht zerfallen. Thomas Tietz spricht nach wie vor von einer „sehr guten Trainingsbeteiligung“, darüber „dass wir uns weiterentwickeln wollen“, darüber, „dass wir weiter in der Lernkurve sind“. Irgendwann, auch das weiß der Coach des Landesliga-Aufsteigers, muss das Gelernte auf dem Platz umgesetzt werden. Wie es die Buckauer in dieser Saison beim bislang einzigen Sieg gegen Union Schönebeck gezeigt haben. „Da hat bei uns eben vieles funktioniert, und man hat gesehen, wie mit jeder guten Aktion auch das Selbstbewusstsein größer wurde“, erinnert Coach Tietz. Dieser Sieg, der war eine Kür, an diesem Donnerstag beginnt für den SV Arminia die Pflicht.

