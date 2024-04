Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Auf dieses Novum in seiner vierjährigen Amtszeit als Chefcoach bei den A-Jugend-Handballern des SC Magdeburg hätte Julian Bauer gerne verzichtet. Dreimal in Folge mussten sich die Grün-Roten zuletzt in der Bundesliga-Meisterrunde geschlagen geben. „Natürlich ist das nicht schön“, sagt Bauer und betont: „Aber es ist wichtig, das richtig zu interpretieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.“ Immerhin startet der SCM nach dem Auswärtsspiel am Freitag beim HC Empor Rostock (20 Uhr) in die heiße Phase um die deutsche Meisterschaft.