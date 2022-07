Neuer Trainer Fußball-Landeklassist Germania Olvenstedt vor erstem Härtetest

Benjamin Graßhoff ist der neue Trainer von Germania Olvenstedt. Nach zwei Jahren als Trainer der zweiten Mannschaft verantwortet er nun das Geschehen beim Fußball-Landesklassisten. Am Sonnabend steht das erste Testspiel in Niederndodeleben an.