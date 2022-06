Fußball: Preussen und SV Fortuna gegen Verbandsliga-Spitzenteams

Für die Magdeburger Vertreter der Verbandsliga stehen am Wochenende zwei ganz schwierige Aufgaben an: Der MSC Preussen empfängt den Dritten, der SV Fortuna gastiert beim Tabellenführer.

Magdeburg - Das erste von vier Endspielen zum Erreichen der Verbandsliga-Meisterrunde ging für die Fußballer des MSC Preussen am vergangenen Freitag mit dem 1:4 beim Tabellenvorletzten FSV Barleben kräftig daneben. Fatale individuelle Fehler führten laut Trainer Torsten Marks zu der ernüchternden Niederlage am Barleber Anger. Am Fehlen von Abwehrroutinier Patrick Appel, der nach seiner Corona-Erkrankung erst diese Woche wieder ins Training einstieg, und Steve Röhl (Gelbsperre) wollte Marks die Pleite nicht festmachen.