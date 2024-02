Mit fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer startet Germania Olvenstedt morgen im Kellerduell gegen Grün-Weiß Möser in die zweite Saisonhälfte. Das Ziel für diese ist völlig klar.

Germania Olvenstedt: Mit Kohrmann in den Abstiegskampf

In der Saison 2021/22 war Patrick Kohrmann (l./gegen Justin Kircheis, damals beim MSV Börde) 15-mal im Einsatz, in der vergangenen Serie kam er noch auf ein Spiel. Jetzt ist er wieder zurück bei Germania Olvenstedt – und kämpft mit seinem Team um den Klassenerhalt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Mit einem kleinen Momentum hatten sich die Landesklasse-Fußballer von Germania Olvenstedt in die Winterpause verabschiedet. Der 8:2-Erfolg im Stadtpokal-Viertelfinale gegen den Post SV II war Pflicht, der 2:0-Heimsieg gegen die SG Güsen/Parey war angesichts der prekären Tabellensituation in der Landesklasse 2 fast schon überlebenswichtig. „Wir hätten gerne daran angeknüpft“, sagt der Sportliche Leiter Dirk Thielemann. Doch die Germanen wurden mächtig ausgebremst – im alten wie im neuen Jahr. Das Gastspiel beim Haldensleber SC II wurde einmal im Dezember und einmal im Februar witterungsbedingt abgesagt, ebenso das für die Vorwoche geplante Gastspiel bei Blau-Weiß Niegripp. So gesehen vollziehen die Olven-stedter morgen im Kellerduell gegen Grün-Weiß Möser (14 Uhr) einen Kaltstart.