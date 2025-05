Neustadt - Fabian Karow ist sozusagen der Edelfan der Magdeburger Fortunen, feiert mit den Gefährten, tröstet die Gefährten, der emotionalen Situation angemessen. In der Rückrunde durfte der 20-Jährige sehr oft jubeln - bis auf wenige Ausnahme wie bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Sonnabend bei Blau-Weiß Dölau. Aber Karow denkt derzeit sowieso nicht in Ergebnissen, er denkt an seine Rückkehr auf den Rasen und in den Angriff der Neustädter, wo er in der vergangenen Saison und vor seinem Kreuzbandriss anständig gewirbelt hatte – und das gemeinsam mit Arne Gerstner. „Sie waren ein klasse Duo im Sturm, haben es gerissen“, erinnerte sich Trainer Dirk Hannemann. In gewisser Weise kämpfen beide Akteure nun um eine Neuauflage dieser kongenialen Zusammenarbeit.

