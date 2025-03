Neustadt. - In der Kommunikation mag es noch die eine oder andere Sprachbarriere geben, aber in Sachen Fußball wächst das gegenseitige Verständnis. Deshalb hat Oleksandr Fedchenko sich in seinem sechsten Einsatz für den SV Fortuna zum ersten Mal mit einem persönlichen Torjubel belohnt. Und deshalb „haben sich alle für ihn gefreut“, berichtete Trainer Dirk Hannemann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.