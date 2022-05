Klassenerhalt Handball: SCM-Youngsters bleiben in der 3. Liga

Die Handball-Youngsters des SC Magdeburg spielen auch in der kommenden Saison in der 3. Liga. Dank des 28:26 (15:15) -Erfolges gegen den HC Burgenland ist das Team nicht mehr von einem der ersten sechs Plätze der Staffel C zu verdrängen.