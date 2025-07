Youngsters bestreiten vier Testspiele vor dem Saisonstart in der 3. Liga Nord-Ost.

Noah Hensen (am Ball) reist mit Monty Kleinsteuber zum Medaillenkampf nach Ägypten.

Magdeburg/dh - Erik Wudtke hat es sich nicht leicht gemacht bei der Wahl der Handballer. „Es waren teilweise 50:50-Entscheidungen, bei denen Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben“, sagte der Trainer der U-19-Nationalmannschaft. Auch gegen einen Magdeburger musste sich der Bundestrainer entscheiden - gegen Phileas Daniel, der nun an diesem Mittwoch ins Training bei den SCM-Youngsters zurückkehrt, wie sein Heimcoach Christoph Theuerkauf bestätigte.

Zwei andere Youngsters indes brechen nach Ägypten auf, um mit der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) um eine Medaille zu kämpfen. Noah Hensen und Monty Kleinsteuber sind in den 16er Kader für die U-19-Weltmeisterschaft berufen worden. Der Kampf beginnt am 6. August gegen Uruguay, es folgen in der Gruppenphase die Begegnungen gegen Färöer (8. August) und Slowenien (9. August) trifft.

Gegen Staßfurt und Wittenberg

Die Youngsters selbst haben bereits die dritte Woche in Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga Nord-Ost beendet. Theuerkauf hat ob der Verletzung von Albin Lagergren Niklas Döbbel ins Training der Profis unter Bennet Wiegert abgestellt. Aktuell hat die grün-rote Reserve vier Testspiele vor der Brust. Fest stehen dabei die Partien gegen Rot-Weiss Staßfurt und gegen Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, bei der aus der Mitteldeutschen Oberliga.

Und fest steht der Kontrahent beim Vorspiel des Hummel Cups am 20. August in der Getec-Arena, wenn der SCM gegen den TVB Stuttgart seine Saisoneröffnung begeht. Dann treffen die Youngsters auf die Mecklenburger Stiere (3. Liga).