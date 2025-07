„Noch nie so gut“: So paddelten Nathalie Lange und Femke Rupf vom SCM aufs Podest

Montemor/Magdeburg - Kopfhörer auf, Musik an: Eine Stunde vor dem Start hatte sich der Fokus von Nathalie Lange und Femke Rupf vom SCM ganz auf dieses Finale gerichtet. Aufgeregt waren sie und ihre Mitstreiterinnen Ivana Schuck und Nele Reinwardt. Am Vortag hatte diese Aufregung bei Lange sogar für Kreislaufprobleme gesorgt. „Wir haben uns am Abend zusammengesetzt und Mut zugesprochen“, berichtete die 16-jährige Lange. Und „ohne, dass es jemand klar ausgesprochen hat, wollten wir alle eine Medaille“. Und zwar seit dem Vorlauf, „als wir gesehen hatten, was wir können“, ergänzte die gleichaltrige Rupf.