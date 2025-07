Magdeburg - Mats Brigzinsky ist direkt in den Urlaub gedüst, Tim Thielicke hat eine Woche Zeit, Kraft und Ruhe zu tanken. Deutsche Meister sind sie wie auch Malte Elze mit der B-Jugend des SCM geworden, die Silbermedaille haben sie als grün-rotes Trio in der deutschen U-17-Nationalmannschaft bei den Europäischen Jugendspielen (EYOF) im nordmazedonischen Skopje gewonnen. „Es ist ziemlich schwer, Worte für diese Saison zu finden“, sagte Thielicke. Er war nicht nur Meister mit der B-Jugend nach einer Serie „mit einem unfassbaren Verlauf“, resümierte der 17-Jährige. Er hat bereits auch „eine Führungsrolle in der A-Jugend übernommen“. Und am Ende Silber in Skopje gewonnen: Das war die Kirsche auf der Sahnetorte.

