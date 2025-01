Die Frauen des HSV Magdeburg haben in der Handball-Oberliga zurück in die Spur gefunden. Auch dank Alida Hillesheim, die die beste Werferin gegen Niederndodeleben II war.

Stadtfeld. - Alida Hillesheim gehört nicht zwangsläufig zu den Spielerinnen beim HSV, die man immer an der Spitze der Schützenliste erwartet. Zuletzt gegen den TSV Niederndodeleben II sind ihr allerdings gleich acht Treffer gelungen, so viele wie keiner anderen beim HSV Magdeburg, der das Heimspiel in der Handball-Oberliga deutlich mit 30:23 (12:11) gewann – und damit in die Erfolgsspur zurückkehrte. Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage bei der SG Kühnau (21:22) „hatten wir zwar auch schwächere Phasen, aber die haben diesmal nicht den Ausschlag gegeben“, resümierte Trainer Michael Jahns.