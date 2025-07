Magdeburg - Hinter Nico Koch liegen anstrengende Tage. Verbracht hat er sie in der Sportschule Lindow. Und seine Herausforderung war es, „die Neuzugänge zu integrieren - sowohl taktisch als auch menschlich, das ist uns sehr gut gelungen“, blickt der Trainer der FCM-Damen zufrieden zurück. Vom vergangenen Freitag bis Sonntag gab er nicht nur Anweisungen in der brandenburgischen Idylle. In den Pausen musste er analysieren und vorbereiten, Nico Koch hat ja viel vor mit seinen Regionalliga-Fußballerinnen. Und dazu gehört nicht weniger als eine Erweiterung der taktischen Systeme. Denn: „Wir wollen die Partien künftig offensiver angehen.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.