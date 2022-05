HSV-Frauen feiern später

Magdeburg - Die Party ist ausgeblieben. Am Sonntagnachmittag stand keiner Dame mehr der Sinn danach, ausschweifend einen Titel zu feiern. „Alle mussten am Montag wieder ran, ob im Schichtdienst oder im Studium“, sagte Harry Jahns, der Trainer der HSV-Handballerinnen. Mit dem 28:22 (14:12)-Erfolg in heimischer Halle gegen die TSG Calbe hatten sich seine Schützlinge die Landesmeisterschaft gesichert. Und weil der HSV bekanntlich einen Antrag auf den Start in der Mitteldeutschen Oberliga in der kommenden Saison gestellt hat, blicken die Magdeburgerinnen bereits mit Vorfreude der nächsten Herausforderung entgegen.