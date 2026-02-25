Der HSV Magdeburg feiert einen deutlichen Erfolg gegen das Schlusslicht der Handball-Verbandsliga. Trainer Michael Jahns gerät ins Schwärmen. Der FSV 1895 spielt hingegen nur eine gute Halbzeit.

HSV Magdeburg holt gegen Borne den ersten Heimsieg seit November

Nico Jantsch war mit elf Toren bester HSV-Schütze beim deutlichen Erfolg gegen Germania Borne.

Magdeburg - Im vierten Anlauf haben die Verbandsliga-Handballer des HSV Magdeburg endlich ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert. Gegen Schlusslicht Germania Borne setzte sich das Team mit 37:23 (16:10) durch.