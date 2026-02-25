Jetzt Live
Handball-Verbandsliga HSV Magdeburg holt gegen Borne den ersten Heimsieg seit November
Der HSV Magdeburg feiert einen deutlichen Erfolg gegen das Schlusslicht der Handball-Verbandsliga. Trainer Michael Jahns gerät ins Schwärmen. Der FSV 1895 spielt hingegen nur eine gute Halbzeit.
25.02.2026, 19:18
Magdeburg - Im vierten Anlauf haben die Verbandsliga-Handballer des HSV Magdeburg endlich ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert. Gegen Schlusslicht Germania Borne setzte sich das Team mit 37:23 (16:10) durch.