  4. Handball-Verbandsliga: HSV Magdeburg holt gegen Borne den ersten Heimsieg seit November

Der HSV Magdeburg feiert einen deutlichen Erfolg gegen das Schlusslicht der Handball-Verbandsliga. Trainer Michael Jahns gerät ins Schwärmen. Der FSV 1895 spielt hingegen nur eine gute Halbzeit.

Von Lukas Reineke 25.02.2026, 19:18
Nico Jantsch war mit elf Toren bester HSV-Schütze beim deutlichen Erfolg gegen Germania Borne.
Nico Jantsch war mit elf Toren bester HSV-Schütze beim deutlichen Erfolg gegen Germania Borne. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Im vierten Anlauf haben die Verbandsliga-Handballer des HSV Magdeburg endlich ihren ersten Sieg des Jahres gefeiert. Gegen Schlusslicht Germania Borne setzte sich das Team mit 37:23 (16:10) durch.