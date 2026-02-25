Sindelfingen war eine Reise wert: Sophie Liesigk steigert sich bei den deutsche U-20-Meisterschaften deutlich. Hannah Kaczmarek sprintet sich warm für ihre ersten Titelkämpfe in der Elite. Und Nina Reincke wirft sich aus dem Schatten.

Glänzte bei ihrer ersten U-20-Meisterschaft mit Bronze: Sophie Liesigk.

Sindelfingen/Magdeburg - Sie ist den Vorlauf entspannt angegangen, „etwas zu entspannt“, sagte ihr Trainer Matthias Lindner. Ins Finale über 400 Meter ist Sophie Liesigk bei ihren ersten deutschen Hallenmeisterschaften in der U 20 trotzdem gelaufen – entspannt und souverän zugleich. „Wir wollten den Endlauf mutiger angehen, und das hat Sophie gut umgesetzt“, so Lindner. Aber nicht nur das.