Nach der dritten Niederlage in Serie reiht sich der HSV auf Rang vier in der Verbandsliga Nord ein. Ein Quartett steuert auf einen spannenden Aufstiegskampf zu.

Stadtfeld. - Michael Jahns hat ganz nüchtern das Resümee zur dritten Niederlage in Serie gezogen, obschon sich durchaus dramatische Szenen am vergangenen Sonntag abgespielt hatten. Nehmen wir dabei Sören Buckstöver, den Leidtragenden bei zwei Kontern, dem gleich zweimal der Schiedsrichter den Weg versperrte. Beim ersten Mal, berichtet Jahns, „war es nur ein Kontakt“. Beim zweiten Mal eine Karambolage, die mit einer Verletzung Buckstövers endete. Und den möglichen Führungstreffer des HSV Magdeburg verhinderte. „Aber so ist es nun mal im Handball“, sagte Coach Jahns. „Der Schiedsrichter ist bei uns eben Luft.“