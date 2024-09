Während ein Großteil der Konkurrenz in der Handball-Oberliga schon zweimal im Einsatz war, mussten die Magdeburgerinnen bisher zuschauen. Zum Auftakt kommt Tabellenführer Calbe.

Fabienne Baake arbeitet nach ihrem Kreuzbandriss derzeit an ihrem Comeback.

Magdeburg. - Die Handballerinnen des HSV Magdeburg können es nicht mehr abwarten. Mit zweiwöchiger Verzögerung dürfen die HSV-Frauen am Sonntag (15 Uhr) endlich in die Oberliga-Saison starten. In eigener Halle bekommt es das Team mit dem Tabellenführer TSG Calbe/Saale zu tun.