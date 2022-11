HSV Magdeburg wartet weiter auf ersten Punkt in Handball-Oberliga

Die Handballerinnen des HSV kommen ihrem ersten Saisonsieg in der Mitteldeutschen Oberliga immer näher. Mit personeller Verstärkung und einer starken Torhüterin verpassten sie diesen in Niederndodeleben noch knapp. Nun kommt Chemnitz nach Magdeburg.

Emma Jahns (am Ball/gegen Samanta Umbusch und Franziska Sprotte/r.) hat mit dem HSV in Niederndodeleben den ersten Saisonsieg knapp verpasst. Trainer Harry Jahns sieht aber gute Chancen, dass der Knoten alsbald platzt.

Niederndodeleben - Harry Jahns klang selbst einen Tag nach dieser Niederlage immer noch ziemlich traurig. „Das war bitter für die Mädchen“, sagte er zum Beispiel. Oder: „Das war ein glücklicher Sieg für Niederndodeleben.“ Man kann das Ganze auch ins Positive wandeln: So nah am ersten Punktgewinn in der Mitteldeutschen Oberliga waren die Handballerinnen des HSV bei keiner der vorherigen vier Niederlagen dieser Saison. Das wird sie nach dem 26:27 (9:15) am Sonntag im Derby allerdings schwer trösten. Aber genau das muss es.