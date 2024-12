Der HSV Medizin Magdeburg schickt sich an, in die Tischtennis-Verbandsliga aufzusteigen. Doch Hannes Frank warnt vor einem „langen Weg“.

Magdeburg. - Hannes Franke will den Tag nicht vor dem Abend loben, nicht elf Spieltage vor dem Ende der Landesliga-Saison. Dann aber könnte der HSV Medizin den Abend erst zur Nacht und dann zum Tag machen, wenn er am 5. April nach dem letzten Ballwechsel der Serie immer noch vom Platz an der Sonne winkt. Franke sagt: „Dass die Hinrunde so gut für uns laufen würde, hatten wir nicht erwartet.“ Franke ist im dritten Jahr die Nummer eins bei Medizin, er hat noch nie in der Verbandsliga an der Platte gestanden. Aber mit seinem Team ist er nun auf dem besten Weg, sich ins Oberhaus Sachsen-Anhalts zu schmettern.